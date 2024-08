Atletico-Madrid-Juve, l'analisi

C'è motivo per essere ottimisti riguardo alla Juventus . Nell'ultima amichevole pre-campionato contro l'Atletico Madrid , la squadra ha mostrato segni positivi e interessanti sotto la guida di. I principi di gioco che il tecnico ha lavorato intensamente nelle ultime settimane sono emersi chiaramente, dimostrando il potenziale e la direzione tattica che la squadra potrebbe seguire nella stagione.Sebbene il risultato della partita non sia stato favorevole e ci sia ancora molto su cui migliorare, le indicazioni positive sono state evidenti. Tuttavia, è cruciale che la Juventus completi la rosa con gli innesti necessari prima della chiusura della finestra di mercato. La squadra ha bisogno di rinforzi per essere competitiva e raggiungere gli obiettivi stagionali, e il tempo stringe affinché questi arrivi si concretizzino.Di seguito, l'analisi in video di Romeo