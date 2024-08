No, non c'è stata vittoria in questo precampionato. E no, non c'è stato neanche riposo, come amava ripetere il preparatore Colinet. Tratermina 2-0 per i Colchoneros: prima il gol di Joao Felix, poi il rigore di Correa. Le sensazioni? Non guardiamo il risultato, naturalmente. Ma quanto espresso, in termini di movimenti, sensazioni, fluidità della manovra. E allora, ecco, si può essere soddisfatti. Il gol arriverà, non è certo un problema. Tutto il resto rischiava di diventarlo e invece la Juve è una squadra, in tutto e per tutto. Specialmente nelle idee.Thiago Motta può dirsi dunque soddisfatto di quanto visto e delle condizioni in cui versa comunque questo gruppo, che non ha neanche la profondità di rosa alla quale appigliarsi. Ora arrivano le partite da tre punti, con un po' di positività aggiunta, si può dire che non questa squadra non arriverà impreparata.