Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport,ha indicato l'come una delle candidate alla vittoria dello, proponendo una riflessione: "Sarebbe la dimostrazione che per avere successo non bastano solo i soldi, ma sono necessarie anche le idee. E a Bergamo di idee ne hanno parecchie. E quasi tutte buone", le parole dell'ex tecnico.L'Atalanta, come ormai ben noto, sta trattando a oltranza con laper la cessione di Teun Koopmeiners , ma anche la giornata di oggi si è conclusa sostanzialmente con un nulla di fatto.