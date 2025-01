Anche il tecnico dell'Atalantaha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di contro l'Inter (chi avrà la meglio affronterà la vincente di Juventus-Milan): "L'è stata la squadra più forte negli ultimi tre anni, è cresciuta tantissimo. Stavolta dobbiamo rimanere in partita e non subire all’inizio perché, se va in vantaggio, è una squadra difficilissima da affrontare", le sue dichiarazioni riportate da Gazzetta.it. "Sarà una partita diversa, comunque, rispetto al campionato, è una partita in 90 minuti con eliminazione secca e va vista con un'ottica differente. Domani sarà un modo per testare la rosa, per vedere quanto è competitiva contro una squadra come l'Inter. Poi magari avvicinandoci alla partita conterà anche il risultato. Ma in campionato ci aspettano Udinese,e Napoli in una settimana […]. Non ho ancora deciso se partire con Zaniolo, ma ci sono Brescianini, Samardzic, Scalvini. In funzione del campionato abbiamo bisogno di avere più giocatori competitivi, perché incontreremo altre squadre di alto valore".