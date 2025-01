ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di, semifinale diche decreterà l'avversaria in finale di una tra Juventus e Milan: "Gli obiettivi del nuovo anno sono gli stessi di quando sono arrivato tre anni e mezzo fa, siamo l’Inter e dobbiamo puntare sempre al massimo, adesso è cercare di vincere più partite e più trofei possibili. La Supercoppa per noi rappresenta tanto e la vogliamo vincere", le sue dichiarazioni riportate da Calciomercato.com.- "Affrontiamo una squadra che sta avendo un grande percorso come noi, sia in campionato che in Champions. Al di là dell'Europa League che hanno vinto l'anno scorso, il traguardo principale dell'Atalanta credo sia il fatto di essere da tempo ai massimi livelli. Noi stiamo vivendo un gran momento, ma sappiamo che le insidie si nascondono dietro l'angolo".- "Abbiamo qualche difficoltà in difesa a livello numerico, Acerbi e Pavard sono rimasti a casa ma speriamo di recuperarli per la prima metà di gennaio. Non è partito neanche Di Gennaro per un problema alla mano, gli altri stanno bene e sono qui".- "Da tre anni siamo i detentori del titolo, vogliamo giocare una gran partita per andare in finale, ma sappiamo che ci sono altre tre squadre con lo stesso obiettivo. Quest'anno abbiamo affrontato l'Atalanta quando il mercato era ancora aperto, loro avevano tanti assenti e dopo quella partita hanno avuto tre mesi e mezzo ottimi in ogni competizione. La conosciamo ed è una squadra fisica con grande qualità, inoltre i precedenti non vanno in campo e non portano punti".