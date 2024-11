Aston Villa-Juve, la probabile formazione

Di Gregorio

Savona

Gatti

Kalulu

Cambiaso

Locatelli

Thuram

Conceicao

Koopmeiners

Yildiz

Weah

La Juventus è sbarcata a Birmingham con una rosa ridotta all’osso, composta da soli 14 giocatori di movimento e tre portieri. Una situazione che riflette l'emergenza piena in cui versano i bianconeri, costretti a fronteggiare una lunga serie di infortuni che sembra non avere fine.Questi contrattempi stanno mettendo a dura prova l'organico a disposizione di Thiago Motta , obbligandolo a scelte di formazione quasi forzate. Nonostante le difficoltà, tuttavia, restano aperti alcuni ballottaggi che potrebbero influenzare l’undici iniziale di domani, contro l’. La partita rappresenta una sfida cruciale per la Juventus, chiamata a dimostrare carattere e adattabilità di fronte alle avversità. La speranza è che i giocatori disponibili riescano a sopperire alle numerose assenze con impegno e determinazione, cercando di strappare un risultato positivo in un contesto che si preannuncia complicato.In particolare, la questione è: Thiago Motta si terrà in panchina un cambio di livello per il secondo tempo? Nel caso, potrebbe restare fuori Conceicao e quindi l’allenatore ridisegnerebbe l’attacco. Al momento, però, l’impressione è che il tecnico non sia propenso a inventarsi nulla di particolare e, invece, mettere dal primo minuto la miglior formazione. E chi gioca al posto di Vlahovic? Il principale indiziato è Weah.