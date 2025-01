Infortunio Inigo Martinez: cambia il futuro di Araujo?

. Il difensore blaugrana è uscito nel primo tempo nella finale di Supercoppa per un problema muscolare. I medici hanno potuto fare le prime valutazioni e non sono state proprio incoraggianti, dal momento che gli è stato diagnosticato uno strappo al bicipite femorale della gamba destra che potrebbe tenerlo fuori dal campo fino a cinque settimane, quanto riferisce AS.Una notizia che può cambiare anche il futuro di Ronald Araujo, obiettivo di mercato dellaQuesta situazione potrebbe modificare sostanzialmente la tabella di marcia del club per quanto riguarda la partenza dell'uruguaiano, si legge. Con lo stop di Inigo Martinez infatti, il Barcellona potrebbe fare muro per non ritrovarsi in emergenza nel reparto arretrato.