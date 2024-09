Arthur-Juventus: cessione immediata e altri due scenari, cosa può succedere

Arthur ceduto a gennaio?

Non è ancora certa la permanenza dima è chiaro che più passano i giorni e minori sono le chance di riuscire a trovare una destinazione per il centrocampista brasiliano, iEcco i tre scenari possibili per il futuro del giocatore nei prossimi mesi.il cui mercato chiuderà il 13 settembre. I club turchi in queste settimane stanno acquistando molti giocatori avendo il vantaggio di essere rimasto di fatto l'unico campionato di rilievo con la possibilità di acquistare nuovi calciatori. L'ultimo è Filip Kostic. Non ci sono però al momento trattative concrete per Arthur.Il secondo scenario è quello di una permanenza momentanea, ovvero fino a gennaio quando potrebbero aprirsi nuove opportunità per Arthur. Anche perché ingaggiandolo a metà stagione, i costi per il suo stipendio sarebbero di fatto dimezzati, facilitando quindi i club interessati. Infine, la terza possibilità, quella peggiore per la Juve. Ovverocon quindi il club "costretto" a pagare l'intero ingaggio del brasiliano e con la certezza di ritrovarsi anche la prossima estate nella stessa situazione.





