Questione di abitudini, di modi differenti di lavorare e comunicare. Il trasferimento di Filipalnon è ancora ufficiale, nonostante la nota diffusa dal club turco. Ovviamente, nessun dubbio su questo, ma mancano ancora dei passaggi."Il nostro club ha raggiunto un accordo di massima con la Juventus FC e con Filip Kostic per il trasferimento in prestito del giocatore.Kostic è stato invitato a Istanbul per sottoporsi alle visite mediche e proseguire le trattative sul trasferimento".Filip Kostic è arrivato verso le 22 a Istanbul. Domani, il calciatore serbo sosterrà le visite mediche per poi firmare il nuovo contratto con il Fenerbahce, Arriva dalla Juventus in prestito.L’arrivo di Filip Kostic a Istanbul è stato diffuso dal Fenerbahce in una diretta sul canale YouTube ufficiale del club. Da sottolineare l'accoglienza dei tifosi e i cori personalizzati dedicati all'ex Juve.