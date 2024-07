Juve, la situazione di Arthur

Recita così un famoso detto, che nel caso specifico dellasi può applicare bene ad. Il centrocampista brasiliano, che i tifosi bianconeri avevano quasi dimenticato dopo la stagione in prestito alla Fiorentina, è infatti ricomparso questa mattina nel quartier generale del club, prima al JMedical e poi alla Continassa, rispondendo "presente" alla convocazione per il raduno da parte della società che ne detiene tuttora il cartellino.Arthur, per essere estremamente precisi, è comparso pochi istanti prima delle 10.00, insieme a Fabio Miretti e Manuel Locatelli. Eppure - lui come diversi altri compagni - sapeva già prima di oggi che alla Juve non ci sarà spazio per lui, in quanto non rientra nel progetto tecnico nemmeno con. E allora? Allora nulla, bisogna aspettare. I bianconeri, infatti, sono al lavoro da tempo per provare a trovargli una nuova collocazione, eventualmente anche in prestito, ma fino a oggi non si è mosso praticamente nessuno per lui.Si sa, comunque, che il mercato risponde a dinamiche tutte sue, per cui anche una situazione apparentemente senza uscita può sbloccarsi da un momento all'altro. Da capire se sarà così anche per Arthur, la cui presenza alla corte di Thiago Motta - che magari si prolungherà pure fino al ritiro - è comunque destinata a essere un passaggio fugace, per quanto il suo contratto sia in scadenza solo tra altri due anni, il





