Una partita fondamentale per le bianconere, con lo scopo di tenere accese le speranze di un posto ai quarti di finale di Women's Champions League. L'avversaria sarà l'Arsenal, che poco più di una settimana fa a Biella ha fatto quattro reti alle ragazze di Max Canzi. Il tecnico bianconero che però potrebbe cambiare qualcosa nella sfida dell'Emirates Stadium di Londra. "È possibile che qualcosa cambi" ha detto il tecnico in conferenza alla vigilia. Cosa potrebbe cambiare quindi?



Arsenal-Juventus Women, le probabili formazioni



Potrebbe essere una Juventus Women più chiusa rispetto a quella vista all'andata. Potrebbe infatti ottenere una maglia da titolare la 2005 Eva Schatzer che nelle ultime uscite è sembrata particolarmente in forma, forse a discapito di Chiara Beccari che nel ruolo di trequartista nella sfida di andata è parsa in leggera difficoltà. Canzi quindi potrebbe cambiare modulo, optando per un 3-5-2. Unico dubbio dovrebbe essere sulla corsia di sinistra dove a giocarsi una maglia da titolare dovrebbero essere Valentina Bergamaschi e Lisa Boattin, con la prima in vantaggio sulla seconda che ha giocato l’intera gara contro il Sassuolo.



Juventus Women (3-5-2): Peyraud Magnin, Lenzini, Calligaris, Cascarino; Krumbiegel, Schatzer, Bennison, Caruso, Bergamaschi (Boattin); Cantore, Vangsgaard.









