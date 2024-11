Arsenal-Juventus Women, la conferenza stampa di Canzi

LaWomen si prepara ad una sfida chiave in Women's Champions League, in programma domani sera alle ore 21 all'Emirates Stadium di Londra contro. Le gunners che hanno già battuto le bianconere nella gara di andata con il punteggio di 4-0 a Biella. Il tecnico della Juventus Maxha presentato la sfida in conferenza stampa. Le sue parole:"Ci siamo parlati e anche loro hanno convenuto che si poteva fare meglio"."Come sempre quando ci sono partite cosi ravvicinate bisogna capire bene chi recupera perchè una partita ha un impatto molto forte, la formazione ce l'abbiamo in mente ed è possibile che qualcosa si cambi perché quando si gioca in maniera cosi frequente bisogna poi contarsi".

ASPETTI SU CUI HA LAVORATO- "Sicuramente rispetto all'andata avremmo essere molto più concreti e sfruttare meglio le occasioni che e se si presenteranno, speriamo si presentino. Dobbiamo essere bravi a rimanere nella partita per più tempo nonostante la forza dell'avversario".



COSA SI ASPETTA DALL'ARSENAL- "Credo che per filosofia di gioco e per modo di essere mi aspetto che l'Arsenal faccia il suoi calcio che fa molto bene. Mi aspetto una paetitrta simile all'andata come impostazione loro che hanno un'identità ben precisa e penso metteranno in campo i loro punti di forza".



APPROCCIO- "Le ragazze hanno corso fino alla fine, dopo il goal del 2-0 è calato un po' l'autostima. Da lì sono venuti 3 e 4 a zero che ci hanno messo in ginocchio. Dobbiamo essere bravi a rimanere nella partita nonostante la forza dell'avversario. All'andata abbiamo avuto un'occasione importantissima al 65' con i se e i ma non si va da nessuna parte ma se avessimo fatto l1-1 loro magari non ne avrebbero fatti altri tre ma non si può mai sapere".



MOOD SQUADRA E EMIRATES- "Il viaggio vi ha fatto attendere molto e il mood non è positivo (ride ndr). Siamo molto vogliosi di giocare questa partita che è importantissima ed ha una serie di significati per noi. Non ultimo quello che non siamo quelle del risultato dell'andata. Per tutti giocare qua e fare allenamento qua stasera è una scelta ben precisa in questa direzione".



ATTEGGIAMENTO E IDENTITÀ- "Non le affronteremo all'arrembaggio. La forza dei nostri avversari ci fa pensare che non sarebbe il modo ideale per affrontare una partita del genere, dobbiamo avere equilibrio e sfruttare bene le nostre armi soprattutto in campo aperto. Da dentro o fuori, lo sappiamo, ma non andremo allo sbaraglio"



GIRONE- "Saranno da dentro o fuori tutte le partite per noi adesso, in caso di risultato positivo domani. Siamo consapevoli della nostra forza, delle nostre qualità e del fatto che sappiamo come possiamo fare male agli avversari anche se li rispettiamo molto, una settimana fa hanno dimostrato di essere più forti di noi ma ogni partita è a sé ed il calcio è bello per questo".



