Arianna Caruso a Biella per assistere a Juventus Women-Lazio FOTO

Arianna Caruso è indubbiamente al centro delle voci di mercato della Juventus Women. La centrocampista bianconera, punto di riferimento fondamentale per Canzi (e non solo), è infatti vicinissima a lasciare il club. Dopo 237 presenze e 60 gol con questa maglia, il futuro di Caruso è ormai destinato al, che ha fatto un vero e proprio blitz nella serata di ieri a Vinovo. Anche l'allenatore Max Canzi ha salutato la centrocampista classe 1999 , spiegando quanto si tratti di un'assenza importante. Caruso ha comunque voluto dare fino all'ultimo il suo sostegno alle bianconere, e sta assistendo al match tra, valido per la Coppa Italia femminile.