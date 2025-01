Juventus Women, Canzi saluta Arianna Caruso: 'Ha dato tantissimo, assenza pesante'

Getty Images

Arianna Caruso lascia la Juventus Women: il commento di Canzi

Prima del match contro la Lazio, lha parlato dell'addio diconfermando che lascerà le bianconere per trasferirsi al Bayern Monaco.Canzi ha parlato così della giocatrice ai microfoni di Sky Sport: "Arianna è una giocatrice che ha dato tantissimo, ha avuto questa opportunità, ha deciso di accettarla. La Juve ha fatto i suoi calcoli, fino ad ora è stato fatto tutto bene, cercheremo di sopperire alla sua assenza che è importante ma abbiamo sicuramente giocatrici in rosa che sono in grado di farlo. Siamo contenti per lei ma andiamo avanti per la nostra strada".