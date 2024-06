Filtra una certa apprensione sulle condizioni di Arek costretto a lasciare il campo nei primissimi minuti dell'amichevole tra Polonia e Ucraina di questa sera a seguito di un'entrata pericolosa dell'ex Atalanta Ruslan Malinovskyj. L'attaccante - sorretto dagli uomini dello staff medico della sua Nazionale mentre zoppicava vistosamente, avendo subito una torsione innaturale del ginocchio - è apparso molto preoccupato dopo la sostituzione, così come i suoi compagni, a pochi giorni dall'inizio dell'Europeo. In particolare Wojciech, in squadra con lui anche alla, e Robertsono corsi da lui negli spogliatoi appena possibile, per provare a rincuorarlo.