Milik, infortunio in Nazionale: le condizioni

Infortunio per Arekdurante, amichevole pre Europeo iniziata alle 20.45 di questa sera. L'attaccante della, schierato titolare dal suo CT, è stato costretto a lasciare il campo a pochi istanti dall'inizio del primo tempo, zoppicando vistosamente e sorretto da due uomini dello staff medico della sua Nazionale.Ancora da valutare l'entità del problema fisico, nato a seguito di un'entrata pericolosa dell'ex Atalanta Ruslanche lo ha colpito duramente sullo stinco nel tentativo di intercettare il pallone. Le condizioni dell'attaccante, a una settimana dall'inizio dell'Europeo, sono tutte da valutare.