Araujo e quel 'legame' con Kolo Muani: ecco perché la Juventus ci ha sperato

AFP via Getty Images

Laresta vigile, e lo sarà finché non sarà conclamata la definitiva impossibilità di arrivare a lui , però, al momento è più vicino alla permanenza alche a qualsiasi altra ipotesi, considerando la mossa fatta nei suoi confronti prima dal presidente Joan Laporta e poi dal tecnico Hansi Flick, che in sintonia lo hanno definito "troppo importante" per poterne avallare la partenza. Come racconta Tuttosport, ciò che fino a pochi giorni fa aveva fatto ben sperare i bianconeri - e che tuttora lascia aperto uno spiraglio - è la collaborazione con, uno dei suoi rappresentanti. Che è anche colui che ha lavorato per portare a Torino, lui sì un affare definito.