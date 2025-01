Getty Images

Nonostante le difficoltà, il club bianconero non intende arrendersi. Il procuratore di Araujo, lo stesso che ha svolto un ruolo cruciale nella trattativa per Kolo Muani, mantiene aperti i canali di dialogo con la Juventus. Questo conferma che ci sono ancora contatti in corso.Nelle prossime ore, l’agente farà ritorno aper incontraree discutere le sue prospettive. La Juventus è determinata a proseguire con convinzione finché il giocatore non esprimerà un rifiuto definitivo. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni: saranno certamente decisivi, per capire e per capirsi.