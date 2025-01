Antonio Silva, nuovi dialoghi tra Juventus e Benfica? Cosa filtra

AFP via Getty Images

Stando a Il Corriere dello Sport, il match di ieri sera all'Allianz Stadium potrebbe aver riaperto i dialoghi traper, il difensore portoghese classe 2003 seguito con insistenza negli ultimi mesi al punto che, grazie alla collaborazione del suo agente Jorge Mendes, l'affare sembrava davvero destinato ad andare in porto. La trattativa, però, si preannuncia complessa, in quanto il club lusitano non scende sotto la propria richiesta di 40 milioni di euro. Un colpo in difesa, però, è quasi obbligatorio per la Juve, soprattutto nel caso in cui non dovessero arrivare buone notizie dagli esami di Pierre Kalulu