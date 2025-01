Kalulu al Jmedical dopo l'infortunio in Juventus-Benfica: esami terminati VIDEO

si è infortunato nelle fasi iniziali del match contro il Benfica. Il difensore francese ha rimediato un problema muscolare. Nel tentativo di intercettare un pallone in scivolata, il classe 2000 ha avvertito un problema all'altezza della coscia destra che l'ha costretto al cambio. Dopo aver provato, per qualche istante a riprendere il suo posto sul terreno di gioco, Kalulu ha alzato bandiera bianca venendo sostituito da Locatelli. Nella mattinata di giovedì 31 gennaio, il difensore si è recato al Jmedical per sottoporsi ad esami più approfonditi.

L'arrivo di Kalulu al Jmedical

#Kalulu è arrivato al JMedical per le visite strumentali pic.twitter.com/e5eEfQtVyQ — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) January 30, 2025

Kalulu ha fatto il suo ingresso al Jmedical per sottoporsi agli esami strumentali dopo l'infortunio patito contro il BenficaEsami terminati per Kalulu che lascia il Jmedical