C'era anche questa mattina al JMedical , dove i riflettori si sono inevitabilmente accesi soprattutto su Weston McKennie per capire se il problema fisico che lo ha costretto a lasciare in anticipo il ritiro della Nazionale lo renderà disponibile o meno per Juventus-Lazio. Per il centrocampista brasiliano, invece, nulla di preoccupante: solo controlli di routine per lui, così come per, che infatti sono rimasti al centro medico bianconero per un arco di tempo abbastanza breve. Tappa al JMedical, infine, anche per, apparso sorridente e disteso dopo l'infortunio alla caviglia che lo ha tenuto ai box nelle ultime settimane e che ora sembra finalmente alle spalle.