. Tempo di visite per il centrocampista della, rientrato in anticipo dagli impegni con la Nazionale per via di un problema fisico che negli Stati Uniti hanno etichettato come "lieve lesione" e che sta suscitando una certa apprensione alla Continassa, dove già si sta facendo la conta degli indisponibili in vista del match contro la Lazio.Per Thiago Motta, dunque, sarà fondamentale capire meglio le condizioni dell'americano classe 1998, che qualora avesse rimediato uno stiramento dovrebbe saltare anche le sfide contro Stoccarda e Inter , oltre a quella di sabato. Se ne saprà di più nelle prossime ore. Qui sotto il video della sua uscita dal JMedical.