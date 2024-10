Quante partite può saltare McKennie?

L'emergenza in casarischia di estendersi anche al centrocampo. Alla Continassa c'è un po' di apprensione, infatti, per le condizioni di, rientrato in anticipo dal ritiro della Nazionale per via di un problema fisico che dagli Stati Uniti hanno etichettato come "lieve lesione".La speranza, come scrive La Gazzetta dello Sport, è che non si tratti di uno stiramento, perché in quel caso salterebbe anche le sfide contro, oltre a quella di sabato contro laper cui a questo punto rischia seriamente di dover dare forfait. Il centrocampista americano, partito in panchina contro il Cagliari perché leggermente affaticato dopo l'ottima prova in Champions League contro il Lipsia, si sottoporrà a nuovi esami tra oggi e domani per capire l'entità del problema. Dita incrociate, dunque.





