Torello in campo con…. Sì, anche il tecnico dellasi è "divertito" con i giocatori bianconeri durante l'allenamento di oggi alla Continassa , il quarto consecutivo della settimana, svolto sotto la pioggia. Lo si può notare in un video diffuso tramite i canali ufficiali del club dopo la sessione mattutina, in cui la squadra ha portato avanti la preparazione in vista della partita contro l'Empoli in programma subito dopo la sosta, a cui seguirà l'impegno in Champions League contro il PSV Eindhoven.