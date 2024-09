Juventus, il report dell'allenamento del 5 settembre

Altroquesta mattina alla, dove la sosta dellaprosegue, appunto, nel segno del lavoro.Ecco il comunicato del club: "Alla Continassa continuano gli allenamenti dei bianconeri agli ordini di mistere del suo staff. Quarto giorno consecutivo di lavoro per il gruppo – dopo la sfida di domenica sera contro la Roma – che anche oggi, giovedì 5 settembre, si è ritrovato al mattino al Training Center. Dopo un’iniziale fase di riscaldamento, il focus della sessione odierna è stato incentrato sulla tecnica e sul possesso palla, prima di passare, in chiusura, al lavoro fisico. Domani si torna in campo, appuntamento fissato nuovamente in mattinata".