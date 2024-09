"Chi è più forte lo fa vedere". Questo il grido con cui, il più stretto collaboratore didivenuto famoso già in estate per la sua "carica" durante le sedute di lavoro sul campo, ha esortato i giocatori dellache questa mattina si sono allenati alla Continassa in vista del match di sabato contro il Genoa. Un vero e proprio "mattatore", il francese, che con la sua energia sa bene come farsi seguire dai bianconeri. A lui, oggi, anche il compito di gestire la parte squisitamente atletica e anche i tiri in porta.