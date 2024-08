Allenamento Juventus: le situazioni di Chiesa, Milik e Djalo

"Al centro sportivo della Continassa continua la preparazione in vista del prossimo, e ultimo, test in programma domenica 11 agosto alle ore 15.00 a Goteborg contro l'Atletico Madrid.per un allenamento cominciato con il riscaldamento prima di passare a una sessione di esercitazioni tattiche sulla fase difensiva; successivamente spazio a una partitella prima di concludere la seduta con una fase di lavoro atletico".Recita così il, in parte documentato, come sempre, anche tramite i canali ufficiali del club. Ed è proprio da qui, dai video condivisi sui social (GUARDALI NELLA GALLERY IN ALTO), che si possono intuire alcune novità che nessuno, finora, ha messo per iscritto. E parliamo di tre presenze "inattese" tra i giocatori a disposizione di Thiago Motta.Innanzitutto - ed è forse la notizia più sorprendente -, già al centro di numerose voci nella giornata di ieri dopo che il suo criptico post sui social ha scatenato interpretazioni e speculazioni a non finire , tra cui quelle relative proprio a un suo ipotetico reintegro in rosa. Il secondo volto comparso in maniera un po' imprevista è quello di, protagonista delle voci di mercato legate a un possibile inserimento nella trattativa con l'Atalanta per Teun Koopmeiners ma, allo stesso tempo, non considerabile in toto fuori dal progetto in quanto potenzialmente utile come vice di Dusan Vlahovic.E poi ecco anche, altro bianconero dal futuro abbastanza indecifrabile, a sua volta accostato a diversi club anche - ma non solo - come eventuale contropartita per altre operazioni bianconere in entrata. Da capire, ora, se si tratta di situazioni temporanee o se invece per Chiesa, Milik e Djalo ci sarà di nuovo spazio nella squadra di Thiago Motta.





