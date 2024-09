C'è stato spazio anche per un episodio curioso durante l'allenamento aperto dellasvolto questa mattina alla Continassa.si è infatti mandato "a quel paese" da solo a seguito di un'apertura sbagliata, a testimonianza di quanto il centrocampista azzurro stia lavorando con la massima concentrazione e intensità per farsi trovare sempre pronto da Thiago Motta, che in questo inizio di stagione ha puntato su di lui con grande convinzione ottenendo tante buone risposte. Manuel, ora, non ha di certo intenzione di fermarsi, come dimostra il suo atteggiamento in campo.