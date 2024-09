Mentre iniziano a susseguirsi le voci in merito a un suo possibile ritorno al Milan come sostituto di Paulo Fonseca,è finito anche nel mirino di un club estero: si tratta delche, secondo Il Corriere dello Sport, lo ha individuato tra i papabili candidati a prendere il posto di Roger Schmidt, fresco di esonero. La presenza a Lisbona di Giovanni Branchini, agente del tecnico, sarebbe un fortissimo indizio su una trattativa a un buon punto, anche se secondo la stampa portoghese sono altri i nomi in pole: si parla di Leonardo Jardim e Bruno Lage. Al Benfica Allegri troverebbe anche, allenato nel recente passato alla