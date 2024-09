Ilsembra proprio non riuscire a ingranare in questo inizio di stagione. Ieri sera la squadra rossonera non è andata oltre il 2-2 contro la Lazio, restando dunque a quota due punti in classifica, con tanto di "caso" per il gesto diche, appena entrati in campo, non hanno partecipato al cooling break restando isolati dal resto della squadra. E la posizione di, già sotto osservazione negli ultimi giorni, è più che mai in bilico: i prossimi giorni saranno decisivi per capire la reazione del gruppo, con il nome dell'ex Juventussempre sullo sfondo come possibile sostituto del portoghese. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.