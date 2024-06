Come scrive La Gazzetta dello Sport, è praticamente scontato che nella cornice del licenziamento Massimilianofarà anche una "contro causa" allaper. Il tecnico ha 60 giorni di tempo per impugnare il procedimento e 180 per presentare ricorso. In tutta la vicenda ci sono in ballo tra i 15 e i 20 milioni di euro , senza contare bonus e premi della stagione appena conclusa. Una separazione, insomma, decisamente burrascosa, che conclude nel peggiore dei modi una storia durata complessivamente quasi dieci anni.