Allegri-Juventus: cosa succede

Come scrive La Gazzetta dello Sport, ci sono in ballo tra i 15 e i 20 milioni di euro neldi Massimiliano, senza contare bonus e premi della stagione appena conclusa. Ora il tecnico ha 60 giorni di tempo per impugnare il procedimento e 180 per presentare ricorso, praticamente scontato insieme pure a una "contro causa" allaper. Nel frattempo il suo stipendio è sospeso, cosa che dà un po' di respiro alle casse bianconere che presto verranno gravate dell'ingaggio di Thiago Motta, anche se il club bianconero dovrà, con ogni probabilità, accantonare comunque a bilancio la cifra degli emolumenti del livornese.Intanto Max è libero di trovarsi una nuova panchina fin da subito (sulle sue tracce ci sono sempre i club sauditi, inoltre si sta facendo avanti il Manchester United). E l'eventualità che lo faccia o meno ha un peso anche nella causa con la Juve: dovesse vincere Allegri, la cifra risentirebbe del fatto che nel frattempo abbia un nuovo datore di lavoro e quindi possa giovarsi di uno stipendio in un lasso di tempo (un anno) in cui sarebbe stato ancora a libro paga della società bianconera. Ma dove si giocherà la partita legale? Di sicuro testimoni (e il primo del club potrebbe essere Cristiano Giuntoli) e sensibilità del giudice giocheranno un ruolo decisivo nella contesa.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.