ha concesso un'intervista anche a La Repubblica, in cui ha toccato pure il tema della parità retributiva tra donne e uomini nel calcio: "A tutti piacerebbe, tante volte dopo l’allenamento dico a Douglas che così non è giusto", il commento dell'attaccante svizzera della. "Facciamo lo stesso lavoro, ma lui guadagna centomila volte più di me. È una cosa che mi tocca, perché sono una donna. Ovviamente è la strada che dobbiamo percorrere, ma credo che ci vorrà molto tempo. La Coppa del mondo femminile è stata probabilmente la quinta manifestazione sportiva più vista al mondo. Pazzesco, è stata più seguita del Super Bowl. Quindi, se ci pensate, è ovvio che dobbiamo avere la stessa retribuzione, almeno in nazionale".