La Gazzetta dello Sport ha intervistato, grande colpo estivo della- "Sono molto felice di essere qui. Le ragazze sono carine e simpatiche, sul campo ci aiutiamo tanto e penso di aver fatto la scelta migliore".- "La Juve è un grande club. E se vai in un club così, puoi vincere. E l’obiettivo della mia carriera è anche quello di conquistare trofei".- "Io non vivo come una star ma come tutti. Quando la gente ti vede sui social pensa che tu faccia una vita diversa, ma non è così. Ho una vita normale. Vado a casa, cucino, faccio le stesse cose di tutti. Certo, è bello quando la gente ti incontra per strada e ti saluta con un “Ciao Alisha, come stai?”".- "Quando sono arrivata pensavo si dicesse così. Solo dopo, chiedendo perché tutti ridevano, ho compreso che si riferisse a una sola persona e non al plurale. Però io amo l’ironia, se la gente si diverte, io mi diverto. Non c’è alcun problema".- "Per me è un modo per mostrare il calcio ma anche la vita, molte persone pensano che se sei una giocatrice devi essere una figurina ma adesso i social media sono molto penetranti e sviluppati. Io li ho usati per promuovere anche il calcio inglese e ora voglio dare una mano al calcio femminile in Italia. La Juve come club comunica in maniera efficace attraverso i contenuti del Creator Lab, non mi era mai successo che un club parlasse al pubblico con questo stile divertente".- "Io non sono da tanto tempo in Italia e non posso dire molto, ma fuori dal campo sicuro. Club come la Juventus e la Roma, ma anche Milan e Inter sono arrivati a un punto alto di competitività".- "Io sono una giocatrice e faccio del mio meglio sul campo, il tempo che spendo sui social media non è niente rispetto a quello in cui lavoro sul campo. Il calcio è tutta la mia vita".- "Per me la squadra è una seconda famiglia, sono pronta a imparare dalle compagne. Mi piace parlare con le persone che hanno esperienza perché puoi imparare, come io posso dare qualcosa. Magari in Italia la gente sarà più attratta sui social a seguire il calcio femminile, c’è un processo di sviluppo in atto e serve del tempo".- "Il Psg ha una grande squadra, ma penso che nel calcio non ci siano risultati scontati, puoi vincere e perdere. Naturalmente ci stiamo preparando bene da alcune settimane, il nostro focus è sempre vincere anche se sarà tosta. Ma non dobbiamo perdere di vista la prossima gara di Serie A, il nostro primo obiettivo resta trionfare partita per partita".- "Sì, ovviamente ne parliamo. Ma il nostro obiettivo a casa è quello di non parlare tanto di calcio perché passiamo molto tempo nel club. Certamente parliamo dopo ogni partita o attività che facciamo, entrambi ci troviamo molto bene qui".





