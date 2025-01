Alberto Costa, esordio possibile in Juventus-Milan ma in Champions rischia l'esculsione dalla lista

Alberto Costa rischia l'esclusione in Champions League

Per, a soli pochi giorni dal suo arrivo a Torino, potrebbe già esserci l'occasione di esordire con la maglia della. Il nuovo acquisto bianconero sarà convocato per la sfida contro il. E sarebbe un debutto in una grande serata, alll'Allianz Stadium, davanti i nuovi tifosi e con una delle rivali storiche, in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League.

Se l'esordio in Serie A è alle porte, quello europeo invece si farà attendere. Sicuramente fino a Febbario, considerando che il portoghese non potrà essere aggiunto per le prossime due gare di Champions League con Club Bruges e Benfica che chiuderanno la prima fase della competizione prima dei turni ad eliminazione diretta. Ma il rischio per Costa è l'esclusione dalla lista UEFA anche nel proseguo della Champions.



Perché Alberto Costa può non essere inserito nella lista UEFA



La Juventus infatti, come qualsiasi altro club, dovrà fare i conti con delle precise limitazioni. Come ricorda Tuttosport infatti, nella lista che sarà presentata entro il 6-7 Febbrario (valida quindi dai sedicesimi di finale), i club possono registrare un massimo di tre nuovi giocatori. E i nuovi giocatori bianconeri potrebbero essere almeno 4, considerando che oltre ad Alberto Costa e Kolo Muani, la Juve cerca due difensori.



Thiago Motta si troverà a fare una scelta quindi, consapevole dell'impossibilità di inserire Costa in lista B, poiché - pur essendo nato oltre dopo il 1° gennaio 2003 -, da regolamento non è stato idoneo a giocare con il club interessato per un periodo ininterrotto di due anni dal suo 15° compleanno. Per l'ex Vitoria Guimaraes il rischio di essere escluso. Ma prima di tutto dipenderà da cosa succederà sul mercato in entrata nelle prossime due settimane.