Afena Gyan segna all'esordio con la Juventus Next Gen: può salire in prima squadra?

. Non poteva esserci inizio migliore, almeno a livello personale per l'ex esterno della Roma. Il classe 2003, arrivato nell'ultimo giorno di mercato, ha già fatto capire perché la dirigenza bianconera ha deciso di puntare su di lui.Afena Gyan è partito dalla panchina, subentrando nel corso del secondo tempo, al minuto 57 al posto di Da Graca. Un cambio per provare a svoltare il match considerando che il Catania era già avanti 1-0. Pochi minuti dopo dal suo ingresso però è arrivato il raddoppio degli ospiti. Conclusione al volo da fuori area con Bethers che non ha potuto fare niente per impedire la rete . IL VIDEO DEL GOAL. La prima gioia del ghanese con la maglia bianconera ma non certo l'ultima.D'altronde, il tecnico italo brasiliano ha già dimostrato che non ha problemi a mettere dentro giovani. Dipenderà dal 21enne, da cosa riuscirà a fare in partita ma soprattutto in allenamento. Sicuramente sarà uno degli osservati speciali e l'esperienza in Serie A non gli manca visto che può vantare già 40 presenze nel massimo campionato italiano. Anche per questo, p