Il goal di Afena Gyan con la Juventus Next Gen contro il Catania

La riapre Felix Afena-Gyan con un grandissimo gol! pic.twitter.com/YV9ZW0VOeb — JuventusJuvenil (@JuvenilJuventus) September 7, 2024

Non è bastato il super goal diper uscire con almeno un punto dalla sfida contro il Catania ma il gesto tecnico del classe 2003 è sicuramente la nota positiva della giornata per i bianconeri.L'ex giocatore della Roma, subentrato nel corso del secondo tempo al posto di Da Graca, ha segnato al minuto 80 il goal del momentaneo 1-2. Una conclusione perfetta, al volo, dal limite dell'area sugli sviluppi di calcio d'angolo. Grande esordio a livello personale per il 21enne ghanese. Ecco il VIDEO della rete segnata da Afena Gyan.