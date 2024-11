Adzic Juve, le preoccupazioni

Adzic Juve, il paragone che non ha senso

Lesione all’adduttore lungo destro, dice questo l’ultimo bollettino medico di Vasilije Adzic . L’ennesimo bollettino medico visto che il trequartista montenegrino è già al terzo stop stagionale per infortuni muscolari. Lo abbiamo visto a sprazzi, in campo, niente più.Un impatto forte e non sempre si hanno gli strumenti adatti per ammortizzare. Un impatto forte come passare dal calcio montenegrino a quello italiano. E non certo un club qualunque: la Juventus. E non certo con uno staff qualunque, ma con quello di Thiago Motta il cui motto, dai primi giorni, è stato “Non c’è riposo”.Insomma, una serie di fattori hanno determinato delle difficoltà fisiche da cui Adzic fatica a uscire. Sta crescendo fisicamente per farsi trovare pronto ad un nuovo calcio ed è un percorso a ostacoli. La domanda resta: c’è da preoccuparsi? L’impressione è che no, più che davanti ad un atleta fragile ci troviamo davanti ad un atleta ancora in fase di formazione fisica.Le preoccupazioni fioccano sul web, così come sono diversi i tifosi che parlano di “nuovo Pjaca”. Nulla di più sbagliato: l’ala croata, alla Juventus, si ruppe il crociato, infortunio gravissimo che lo fece piombare in un tunnel, che non fece esplodere quel talento che la Juventus avvistò all’Europeo. Adzic è il nuovo Pjaca? Non scherziamo, non facciamo allarmismo inutile.