La diagnosi

Vasilije, giovane talento della Juventus, è stato recentemente sottoposto a esami approfonditi dopo aver accusato un problema muscolare durante l'allenamento di venerdì.Il centrocampista montenegrino ha riscontrato un fastidio alla coscia destra che, inizialmente, non sembrava preoccupante. Tuttavia, gli esami clinici effettuati presso il J|Medical hanno confermatoLa lesione all'adduttore lungo, uno dei muscoli principali della parte interna della coscia, è stata diagnosticata come di entità moderata, che solitamente impone un periodo di recupero di due o più settimane.Il comunicato ufficiale della Juventus ha specificato che Adzic sarà sottoposto a nuovi accertamenti tra 15 giorni. Questi ulteriori test serviranno a monitorare l'evoluzione della lesione e a stabilire con maggiore precisione i tempi di recupero necessari per il suo ritorno in campo.