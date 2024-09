Dove può giocare Adzic nella Juventus: la posizione

La concorrenza

L'infortunio muscolare accusato durante la preparazione estiva ha solo ritardato il momento in cuiForse già ad Empoli, alla prima gara in cui è disponibile dopo lo stop fisico. Thiago Motta secondo il Corriere dello Sport starebbe addirittura pensando di inserirlo dal primo minuto . Ma dove giocherebbe il classe 2006?E' la posizione di campo in cui ha giocato con maggior frequenza nella sua giovane carriera. Ma nello scacchiere tattico di Thiago Motta, fatto di scambi continui, posizioni cambiate a seconda dei momenti e dei movimenti dei compagni,con facoltà di accentrarsi. Nella prima uscita estiva ad esempio, il montenegrino ha ricoperto zone più esterne del campo.Presto per capire se davvero Thiago sorprenderà ancora con l'Empoli dando una chance dal primo minuto ad Adzic, ma comunque non c'è dubbio che tra le tante opzioni offensive, c'è da considerare anche lui nei prossimi mesi. Per come ha convinto tutti alla Continassa fin dal primo giorno e perché il tecnico ha già dimostrato che non guarda l'età. Gioca chi merita. Con la consapevolezza comunque chdue che per posizione e caratteristiche possono andare ad occupare proprio quello spazio lì.



Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui