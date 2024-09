Empoli-Juventus, Adzic titolare? L'idea di Thiago Motta

Niente Next Gen: la scelta

Continua la preparazione dellain vista della trasferta con l'in programma sabato alle 18. Estarebbe pensando ad una soluzione sorprendente secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport. Ovvero lanciare subitoil classe 2006, arrivato quest'estate, aveva già stupito tutti nelle prime settimane di ritiro.Dopo la partita contro la Roma, mentre dieci calciatori lasciavano Torino per rispondere alle chiamate delle nazionali, Adzic ha salutato i medici dell’infermeria ed è tornato a disposizione, prendendosi la scena al punto da far pensare al tecnico che la prossima gara, anche in vista dell’impegno ravvicinato di Champions, degli stop di Weah, Conceiçao e Nico e della forma dei nuovi ancora da collaudare, possa essere quella giusta per il debutto."Il montenegrino era stato acquistato con l'idea di inserirlo prima in Next Gen e poi con la prima squadra., senza passare dalla seconda squadra bianconera. Con Thiago Motta gioca chi merita, a prescindere da età e altri fattori. Ecco perché vederlo in campo ad Empoli sarebbe una sorpresa ma fino ad un certo punto, Mbangula e Savona insegnano.