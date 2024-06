Ipotesi esterno sinistra

Rabiot ha già ricoperto questo ruolo



La situazione di Rabiot

Lastasera affronteràin un match chiave per le gerarchie del girone D. Nella scorsa gara, vinta 1-0 contro l'Austria i transalpini non hanno brillato a livello di gioco, mentre la prestazione di Adrien Rabiot è balzata agli occhi , sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.Secondo quanto riferito da L'Equipe, il ct francese starebbe pensando di cucire un nuovo abito per Adrien, rivestendolo come esterno sinistro nell'undici francese.Ma se si riportano indietro le lancette dell'orologio, si tratta di una mossa che Deschamps ha adoperato in passato. In quel caso il protagonista fu Blaise, una svolta tattica che risultò oro colato nella vittoriosa edizione deidel 2018.Per quanto riguarda, si tratta di una novità con la selezione francese. In passato per l'exha già giocato in questo contesto tattico. Parliamo infatti del primo anno dell'. Il tecnico livornese, soprattutto nella prima parte della stagione, proponeva costantemente un 4-4-2 che vedevaproposto come esterno di centrocampo. Col passare della stagione e il successivo arrivo di, Allegri cambiò modulo.Al momento la mamma-agente del giocatore sta trattando il rinnovo con la Juventus, con il club che starebbe aspettando la decisione definitiva del giocatore. In caso di addio Giuntoli è pronto ad andare sue due centrocampisti per rinnovare la squadra. Il colpo Douglas Luiz è a buon punto, resta viva la pista Koopmeiners e piacciono Fofana del Monaco e Thuram del Nizza.Per quanto riguarda Rabiot, ci sarebbero tre big europee su di lui. Il primo club sarebbe il Real Madrid per un dopo Kross. Poi c'è il Liverpool e infine il Bayern Monaco.





