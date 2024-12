Tim sarà sulle maglie della Juventus?

Laha ufficializzato una nuova partnership con TIM della durata di due anni. Non è il primo accordo che il club bianconero annuncia in questi ultimi mesi. Ecco cosa prevede l'accordo.Come spiegato nel comunicato, l’accordo prevede la presenza del logo TIM come Sleeve Sponsoroltre alla visibilità in occasione delle partite disputate all’Allianz Stadium dalla prima squadra maschile. In più, saranno realizzate una serie di attività dedicate ai clienti che daranno la possibilità di vivere esperienze esclusive legate al mondo bianconero.