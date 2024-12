TIM nuovo sponsor della Juventus: il comunicato

Le parole di Calvo

Laha annunciato una nuova partnership conche diventerà Premiu Partner del club bianconero. Accordo biennale tra le due aziende. Di seguito il comunicato ufficiale della Juventus e le parole di"Juventus e TIM annunciano una nuova partnership biennale che vedrà l’azienda leader italiana di telecomunicazioni diventare Premium Partner del club. L’accordo prevede lltre alla visibilità in occasione delle partite disputate all’Allianz Stadium dalla prima squadra maschile; saranno inoltre realizzate una serie di attività dedicate ai clienti che daranno la possibilità di vivere esperienze esclusive legate al mondo bianconero".Francesco Calvo, Managing Director Revenue & Institutional Relations di Juventus, ha dichiarato:Da sempre vicina al mondo dello sport, e del calcio in particolare, siamo contenti che Tim, associandosi a Juventus, abbia deciso di avere la massima visibilità con la sleeve della nostra prima squadra femminile e della formazione U20, a testimonianza del percorso di valorizzazione intrapreso. Siamo convinti che la passione che guida entrambe le nostre aziende possa rappresentare un forte valore per i nostri tifosi".