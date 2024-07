Milik con la valigia in mano, Kean alla Fiorentina e Morata in direzione Milan

I nomi accostati alla Juventus

Abraham, nome sacrificabile dalla Roma

Laha lavorato sul portiere, portando alla Continassa Micheledal Monza. Non si è fermata però lì, ha proseguito intervenendo sul centrocampo con. Ora, in attesa delle cessioni, i bianconeri interverranno anche sul resto dei reparti.L'alternativa al serbo potrebbe arrivare anche con la formula del prestito.In casa bianconera Arkadiusnon farà parte del progetto tecnico, il polacco quindi lascerà la. L'anno scorso era stato lui il vice, quest'anno la ricerca del sostituto del serbo passerà proprio dalla cessione dell'ex. Che non sarà Moise, ceduto ufficialmente alla Fiorentina, e men che meno, ormai in dirittura d'arrivo alha delle caratteristiche che lo avvicinano al gioco di, però è una pista che resta difficilmente percorribile. Prima di tutto perché Antoniosembra deciso a rilanciare il giocatore dopo una stagione complicata, con poco spazio trovato dopo una prima annata positiva, seppure con un minutaggio non proprio elevato.L'altro nome è quello di Tammy, attaccante della. Il giocatore è reduce da una stagione molto complicata, anche perché reduce dall'infortunio al crociato., non sembra esserci la volontà di continuare necessariamente con l'inglese. Di conseguenza questo è un aspetto che potrebbe tornare utile in sede di trattativa tra i due club, soprattutto alla





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui