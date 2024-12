Il Cagliari sta vivendo un buon momento in campionato, con tre risultati utili consecutivi: i pareggi contro Milan e Genoa e la vittoria sul Verona. Tra i protagonisti di questa striscia positiva spicca Nadir, autore di un gol nel pirotecnico 3-3 contro i rossoneri. Il difensore, al centro dell’attenzione per le sue prestazioni, si è raccontato in un’intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport, condividendo emozioni e pensieri su questo periodo di crescita personale e di squadra.JUVENTUS - "Da ragazzino la seguivo. Quando ci ho giocato contro, ho provato un sentimento vicino all’odio. Sportivo, s’intende. Ma non scriverlo".IDOLI - "I terzini che attaccano, come Dani Alves e Cancelo. Ma a casa ho le maglie di Alex Del Piero, stravedevo per lui".