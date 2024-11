Dino, a Libero, parla così di Lele Adani. Ecco quanto riportato da TMW."Io provengo da un'altra era geologica e le mie partite sono state raccontate dapprima da Niccolò Carosio, poi da Martellini e infine dal mio amico Bruno Pizzul. Diciamo che erano altri stili di narrazione e fermiamoci qui. Non posso essere in linea con quello che ascolto in certi momenti. Siamo negli anni dell'adanismo? Siamo nelle stagioni di quella che definirei un'inflazione eccessiva delle parole che trova conferma anche nei racconti calcistici televisivi. Non capisco i toni così accesi in partite che non sono certo finali mondiali o europee. L'urlo lo dovrebbe fare il tifoso allo stadio e non chi racconta le partite in televisione".