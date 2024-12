L'aria di Manchester - sponda United - sembra non fare bene a. Che a gennaio, secondo Tuttosport, potrebbe decidere di salutare Old Trafford e l'Inghilterra anche per provare a mettere in secondo piano alcune vicende personali che in questo periodo lo zavorrano ancora più di quelle calcistiche: le cronache mondane, infatti, riferiscono di un (tumultuoso) addio dalla fidanzata Celina Jada Kerr, una relazione che risale ai tempi del Bayern Monaco. Laè sempre sulle sue tracce, con la complicità dell'agente Kia Joorabchian che ha notoriamente buoni rapporti con Cristiano Giuntoli. A gennaio la pista potrebbe decisamente scaldarsi.