Zirkzee torna titolare con il Manchester United

Campo e mercato si intrecciano come mai in questo periodo e ogni scelta può condizionare poi quello che succederà a gennaio. Situazione che riguarda anche Joshuail cui futuro al Manchester United rimane incerto e con lache è alla finestra per capire se ci fossero le condizioni di provare a riportarlo in Italia.Zirkzee intanto, ritrova una maglia da titolare in Premier League dopo tre partite consecutive in cui era partito in panchina. Contro il Bournemouth, Amorim ha scelto l'ex attaccante del Bologna al centro dell'attacco. Zirkzee sfiderà un ex Juventus, ovvero Huijsen, anche lui in campo dal primo minuto.