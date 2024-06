Il futuro di Joshua Zirkzee è sempre di più un rebus. La Juventus è interessata ma in Italia il Milan è la squadra che ha fatto i passi più concreti. Ci sono però due fattori che complicano la trattativa. Da un lato l’approdo sulla panchina del Bayern di Vincent Kompany, allenatore di Zirkzee all’Anderlecht nella stagione 2021-22. I tedeschi, che pagando i 40 milioni della clausola avrebbero la priorità sulle altre squadre avendolo venduto loro al Bologna nel 2022 (ma serve l’ok del giocatore), starebbero pensando di riportarlo a Monaco, visto che Kompany ama giocare con due punte e Zirkzee potrebbe abbinarsi bene con Kane. E poi, scrive Tuttosport, c’è la questione commissioni. Il suo agente, il potente Kia Joorabchian, avrebbe infatti chiesto una cifra molto alta, superiore ai 10 milioni. Il Milan, da quando ci sono al comando Elliott prima e RedBird ora, non ha mai amato - eufemismo - pagare determinate quote ai procuratori. L'estate scorsa sono sfumati i colpi Thuram e Taremi proprio per questi motivi. Si ripete il copione?